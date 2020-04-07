Bayern Münih, Müller'in sözleşmesini uzattı

Müller: Bayern Münih benim için bir tutku

- Bayern Münih, Alman futbolcu Thomas Müller'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzattı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, iç transferde gaza bastı. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Hans-Dieter Flick ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Münih ekibi, 2009 yılından bu yana Bayern Münih'in A takımında forma giyen Alman yıldız Thomas Müller ile de nikah tazeledi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tarafların 30 Haziran 2023'e kadar sürecek bir anlaşmaya imza attığı belirtildi.

MÜLLER: BAYERN MÜNİH BENİM İÇİN BİR TUTKU

Thomas Müller imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "İki taraf da iyi hislerle bu anlaşmayı imzaladı. Başarılı bir şekilde yolumuza devam edeceğimize eminim. Biz, her kupa için savaşıyoruz. Ben bu kulübün sadece çalışanı değilim. Bayern Münih benim için bir tutku. Burada ekstra 3 yıl daha geçirerek olmamdan ötürü çok mutluyum. Sahada her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA