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Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor

Alman basını, Bayern Münih'in, Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etmek istediğini yazdı.

21.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:51

Alman basını gelecek adına transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih'in ana hedefinde iki ismin olduğunu açıkladı. Bayern Münih, 16 yaşında Hammarby kadrosunda yer alan İsveçli forvet Emil Roback ile Fenerbahçe 'nin 16 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz konusunda çalışmalarını sıklaştırmış durumda.

DÜNYA DEVLERİ İSTİYOR

Haberde Ömer Faruk Beyaz için Arsenal, Inter, Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Manchester City'nin de istekli olduğu belirtilirken genç oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Transfer gündemimde yok. En büyük isteğim Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"ANSU FATİ'DEN DAHA POTANSİYELLİ"

Almanya'nın Merkur.de haber sitesinde ise 'Türk Messi' olarak tanımlanan Ömer Faruk Beyaz için "Barcelona'nın mücevheri Ansu Fati'den daha potansiyelli" ifadeleri kullanıldı.

(Fanatik)

Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz’ı istiyor

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Alman devi Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Etiketler : Bayern Münih, Fenerbahçe, Spor

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