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Bayern Münih rakibine acımadı! Tam 23 gol attı

Alman devi Bayern Münih, sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında FC Rottach-Egern'i tam 23-0 mağlup etti. Bayern Münih geçtiğimiz sezon da aynı takımla hazırlık maçı yapmış ve 22-2 mağlup etmişti.

09.08.2019 10:50
Bayern Münih rakibine acımadı! Tam 23 gol attı

Bayern Münih, hazırlık maçında alt lig takımı olan FC Rottach-Egern'e karşı acımadı! Bundesliga şampiyonu, zayıf rakibi karşısına tam kadro çıkarken maçı 23-0 kazandı.

Bayern'e farklı galibiyeti Tolisso (4), Lewandowski (3), Thomas Müller (3), Goretzka (3), Renato Sanches (2), Singh (2), Wriedt (2), Nollenberger, Dajaku, Gnabry ve bir de rakibin kendi kalesine attığı goller getirdi.

Alman ekibi, geçen sezon başında da aynı takımla hazırlık maçında karşılaşmış ve rakibini 22-2 mağlup etmişti. Bayern, böylece 1 yılda 2 kez karşılaştığı rakibine 2 maçta 45 gol atmış oldu.

ANA SAYFADA SKOR 18-0 OLARAK KALMIŞ

Bayern Münih'in resmi internet sitesinden verilen maç sonucunda ise skor 18-0 olarak gözüküyor. Ancak detay sayfasından maçın sonucu olan 23-0'lık skor yazılmış durumda.

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Bayern Münih rakibine acımadı! Tam 23 gol attı

Corentin Tolisso, Bayern Münih, Spor

YORUMLAR (12)
AUDİ CUPTA FENEVE NASİB OLACAKTİKİ: iKiNCi YARI BASLAMADAN SOYUNMA ODASINDA BAYERNE ADETA DiZ CöKüP YALVARMISLAR iLK YARI SONUCU 5:0 YETERRR YETEERRR DiYiP KENDiLERiNi ACINDIRMAYI BASARIP iSiN iCiNDEN CIKI VERMiSLER
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10 1
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ŞAPKACI: FENERDEN ARTA KALAN GOLLERİ GALATASARAYA SAKLAMIŞLAR
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DOST: bunlarda abartmış gidin denginizle maç yapın yada oynuyorsunuz 4-5 gol atın bırakın
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GOKBERK: gecense de aynı olmuş e daha nıye mac yapıyorlar ki
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N.K.F.V.A.S.: doğru söyledin can :)
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HAGİ: İKİNCİ YARIDA YEDEKLERLE OYNAMASAYDI FENEVEDE AYNI TARİFE OLURDU
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FENERLİ: BİZ UCUZ KURTULMUŞUZ
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MAHONİ: FENEV UCUZ KURTULMUŞ
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AHMET AGA: GALATASARAYLA KAPIŞSALAR 11 DEN FAZLA ATAMAZLAR GİTSİNLER BUNLARI 23-0 YENSİNLER ANCA
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CAN DEP: Ulan Feneve aciyacağiniza bu gariban takima acisaydiniz..
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