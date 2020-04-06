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Bayern Münih antrenmanlara başladı

Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih, sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara başladı.

06.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:28

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Bayern Münih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, iki haftadır evlerinden çalışan futbolcuların, küçük gruplar halinde tesislerde ilk kez takım olarak antrenman yaptığı belirtildi.

"TAKIM ARKADAŞLARIMI GÖRMEK GÜZELDİ"

Antrenmanda, sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kaptan Manuel Neuer, "Bugün küçük gruplar halinde çalışmak çok alışılmadık bir duyguydu. Takım arkadaşlarımı şahsen görmek ise güzeldi." ifadelerini kullandı.

LİGLER 30 NİSAN'A KADAR ASKIYA ALINMIŞTI

Alman kaleci, yeniden sahaya çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek kulüp yetkililerine teşekkür etti. Almanya'da 1. Lig (Bundesliga) ve 2. Lig (Bundesliga 2) karşılaşmaları, koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

Bayern Münih antrenmanlara başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Bayern Münih, Almanya, Futbol, Spor

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Alman devi Bayern Münih antrenmanlara başladı
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