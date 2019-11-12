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Bayern Münih'te öncelik Pochettino

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Niko Kovac'ın görevine son veren Bayern Münih, takımın başına Tottenham'ın hocası Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor.

12.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:36Bayern Münih'te öncelik Pochettino
Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Niko Kovac'ın görevine son veren Bayern Münih, takımın başına 'ın hocası Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor. Pochettino'nun İngiliz ekibinden ayrılması halinde yeni adresinin Almanya olma olasılığı oldukça yüksek.

Almanya Budensliga'da geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu 21 puan toplayarak üçüncü sırada bulunan ve geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Niko Kovac ile yollarını ayıran Bayern Münih'te yeni hoca arayışları sürüyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde ise Almanların ilk tercihinin Mauricio Pochettino olduğu ifade edildi. Mevcut durumda Premier Lig takımlarından Tottenham'ın başında bulunan ancak ligde kötü günler geçirdiği için koltuğu sallanan 47 yaşındaki çalıştırıcı için Münih devrede.

Olası bir Pochettino - Tottenham ayrılığında Alman devi devreye girerek, tecrübeli çalıştırıcıyla masaya oturacak. - İSTANBUL

Mauricio Pochettino, Bayern Münih, Tottenham, Spor

Kaynak: İHA

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