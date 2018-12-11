Bayern Münih'ten Tarihi Isco Hamlesi

Ancak İspanyol kulübünde fazla şans bulamayan ve bu sezon istikrar yakalayamayan Isco için Bayern Münih'in teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Bonservis konusunda sıkı bir pazarlığın olacağı ancak Bayern'in kesenin ağzını açmaya hazır olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcunun da Bundesliga'ya gelmeye sıcak bakabileceği vurgulandı.