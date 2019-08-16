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Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı.

16.08.2019 23:57 Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı.

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, ilk haftada Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. dakikasında Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti.

Hertha Berlin, 36. dakikada Dodi Lukebakio ve 39. dakikada Marko Grujic ile üst üste bulduğu gollerle skoru 2-1 yaptı ve karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen Bayern Münih, 60. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaparak skoru eşitledi.
Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih-Hertha Berlin karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.
Bundesliga'nın ilk haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.

Bayern Münih, Hertha Bsc, Almanya, Spor

Kaynak: AA

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