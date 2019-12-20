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Bayern Münihli futbolcu Lewandowski ameliyat edilecek

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin devre arasında ameliyat edileceği belirtildi.

20.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:06 Bayern Münihli futbolcu Lewandowski ameliyat edilecek
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin devre arasında ameliyat edileceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, kasıklarında sorun yaşayan 31 yaşındaki futbolcunun, Bayern Münih ile Wolfsburg arasında yarın oynanacak lig maçında görev almasının ardından ameliyat edileceği ve sahalardan 10-14 gün arası uzak kalacağı kaydedildi.
Tedavi sürecini devre arasında atlatması beklenen Polonyalı golcünün, sezonun ikinci yarısındaki maçlara yetiştirilmesi planlanıyor.
Kariyerinin en formda sezonlarından birini yaşayan Lewandowski, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 24 karşılaşmada 30 kez ağları sarstı.

Robert Lewandowski, Bayern Münih, Spor

Kaynak: AA

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