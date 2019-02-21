Bayern Münihli James Rodriguez'den Real Madrid'e Geri Dönüş Sinyali

Bayern Münih'in 2017 yazında Real Madrid'den iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı James Rodriguez, İspanyol devine geri dönüş sinyali verdi.

Marca'ya açıklamalarda bulunan Kolombiyalı yıldız, "Şu anda Bayern'in Haziran'a kadar Bayern'in sözleşmeli oyuncusuyum. Bu tarihten önce kesinleşen bir durum olmayacak. Madrid'de her şeyim var. Evim, beni seven insanlar... Ama neler olacağını söyleyemem." dedi.

"MADRİD'İ ÖZLÜYORUM"

Bayern Münih forması altında sezonu iyi bir şekilde noktalamak istediğini belirten başarılı orta saha oyuncusu, şöyle devam etti: "Madrid'i özlüyor muyum? Gerçek şu ki özlüyorum, evet." 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Bayern Münih forması altında 12'si ilk 11'de olmak üzere 18 resmi maçta görev alıp 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

(Goal)