Haberler » Güncel » Baygın halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Baygın halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşları tarafından baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Enes Bayrak son yolculuğuna uğurlandı.

01.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:07 Baygın halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
'nın ilçesinde arkadaşları tarafından baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Enes Bayrak son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları tarafından baygın halde bulunan 21 yaşındaki Enes Bayrak, Sapanca İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Bayrak, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 21 yaşındaki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden genç, Ünlüce Mahallesinde bulunan Hz. Ömer Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi. - SAKARYA

Sakarya, Sapanca, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:40   Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi - Haber
16:40   Bursa-hafif ticari araçla minibüs çarpıştı 4 yaralı - Haber
16:40   CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç'un babası toprağa verildi - Haber
16:38   Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak (1) - Haber
16:36   Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:36   Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
1.01.2020 16:44:50