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Baygınlık geçiren kadın otobüsle hastaneye yetiştirildi

Bingöl'de bir halk otobüsü şoförü, araç içinde baygınlık geçiren kadın yolcuyu hızla hastaneye yetiştirdi.

07.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:29Baygınlık geçiren kadın otobüsle hastaneye yetiştirildi
'de bir halk otobüsü şoförü, araç içinde baygınlık geçiren kadın yolcuyu hızla hastaneye yetiştirdi. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kent merkezi ile Simani Mahallesi hattında sefer yapan halk otobüsünün şoförü Mustafa Kaya, kadın yolculardan birinin baygınlık geçirdiğini fark etti. Bunun üzerine güzergahtan çıkan Kaya, rahatsızlanan yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi.

Bu sırada diğer yolcular da baygınlık geçiren kadınla ilgilendi. Şoförün yaptığı örnek davranış diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BİNGÖL

Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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