BAYGÜKAB Kelkit'te toplandı

Bayburt- Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt Belediyesi Meclis Üyeleri Cüneyt Keskin, Osman Nuri Tuluğ ile Bayburt ve Gümüşhane ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek yapılacak çalışmalar hususunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Bir yıllık görev süreleri dolan encümen üyelerinin yerine yeni üye seçiminin de yapıldığı toplantıda Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve Gümüşhane Meclis Üyesi Özcan Ulutaş encümen üyeliklerine seçilen isimler oldu.

Toplantıda konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci birlik toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu ve Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek yeni seçilen encümen üyelerine görevlerinde başarılar diledi. - BAYBURT