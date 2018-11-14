Bayhan'dan Kendisine Benzetilen Aleyna Tilki'ye Taş

DÜNYA STARLIĞINI BİR BIYIKLA KAYBETMİŞ

Katıldığı 2.Sayfa programında söylediği şarkılar ve açıklamalarıyla magazin gündemini sallayan Bayhan, sosyal medyada kendisine benzetilen Aleyna Tilki'yi de tiye aldı.

Paylaştığı fotoğraflarda Brigette Bardot'ın ardından sosyal medyada kendisine benzetilen Aleyna Tilki'nin fotoğraflarını, Grammy ödüllü sanatçı Bobby McFerrin'in 'Dont Worry Be Happy' şarkısını söyleyerek inceleyen Bayhan, "Resmi görünce aynaya baktım da hakikaten gözlerimiz birbirine benziyormuş. Ne çok güldüm. Yalnız dünya starlığını bir bıyıkla kaybetmiş bunu da belirteyim" diyerek göndermede bulundu.