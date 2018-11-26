Bayhan, İskender Paydaş'ın Sahnesini Yıktı Geçti!

Repertuvarında pop müziğinin dillerden düşmeyen şarkılara ve yabancı hitlere yer ver veren İskender Paydaş'ın sürpriz konuğu ise Bayhan oldu. Usta aranjörün konserin ikinci bölümünde Bayhan'ı sahneye davet etmesiyle mekânda alkış tufanı koptu.

Haluk Levent'in "Elfida" ve efsane sanatçı Kayahan'ın "Asırlardır Yalnızım" şarkısını seslendiren Bayhan, güçlü performansıyla sevenlerini mest etti. Uzun süredir müziğe ara veren arabeskin başarılı ismi Bayhan, sahneden indiğinde ise bütün mekandan "Bayhan Baba" sloganları yükseldi. Kendisine gösterilen ilgiden memnun olan Bayhan, hayranlarını kırmayarak hepsi ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.