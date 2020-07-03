"Bayi Toplantısı" filmi ikinci kez vizyonda

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geçici olarak faaliyetleri durdurulan ve 1 Temmuz itibarıyla yeniden kapılarını açan sinema salonları, vizyona girme kararı alan filmleri göstermeye devam edecek.

03.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:02
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geçici olarak faaliyetleri durdurulan ve 1 Temmuz itibarıyla yeniden kapılarını açan sinema salonları, vizyona girme kararı alan filmleri göstermeye devam edecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 1 Temmuz itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı önlemlere uymak koşuluyla kültür sanat faaliyetlerine devam etme izni verilen sinema salonlarının bazıları kapılarını açtı.
Faaliyetlerine yeniden başlayan sinema salonlarının açılış filmi de gösterim süreci yarım kalan "Bayi Toplantısı" oldu.
Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği, Konya, Antep ve Erzurum'dan bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen ve burada istemeden kendilerini bir maceranın içinde bulan üç küçük esnafın eğlenceli öyküsünü anlatan filmin başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı yer alıyor. ’Bayi Toplantısı’ filmi ikinci kez vizyonda

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Güncel, Haber
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