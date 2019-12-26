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Bayılan kişinin cebinden parasını alan zanlı yakalandı

Malatya'da baygınlık geçiren kişinin cebinden para aldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

26.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:51
'da baygınlık geçiren kişinin cebinden para aldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak'ta sara hastası Şevket T, baygınlık geçirdi. Çevredekiler yerde yatan Şevket T'nin etrafında toplanırken bir vatandaş, olayı cep telefonuyla kaydetti. Bu kişi, sözde yardıma gelenlerden bir şahsın, baygınlık geçiren kişinin cebinden parasını aldığını söyledi.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.İ.B'yi kısa sürede yakaladı.
Şüphelinin üzerinde 7,4 gram kubar esrar, evinde ise ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Bayılan kişinin cebinden parasını alan zanlı yakalandı

Malatya, Güncel

Kaynak: AA


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