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Bayılan kişinin metro raylarına ittiği kadın ezilmekten son anda kurtuldu

Arjantin'in Buenos Aires metro hattında aniden bayılan bir kişi, kadının üzerine düştü. Darbenin etkisiyle metro raylarına düşen kadının ölmekten son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

18.10.2019 10:47

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen olayda, bir kişi aniden baygınlık geçirdi. O sırada kadının üzerine düşen adam, kadını metro raylarına düşürdü. Karşıdan gelen tren ise kalabalığın işaret etmesiyle son anda durduruldu. Raylarda olan kadının ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına kaydedildi.

YOLCULAR TRENE İŞARET ETTİ

Durakta bekleyen yolcular el hareketleriyle treni uyararak durması için işaret vermeye çalıştı. Fren yapan metro, raylarda baygın yatan kadına çok yakın bir mesafede ancak durabildi. Yolcuların raylara atlayarak kurtardığı kadın hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bayılan kişinin metro raylarına ittiği kadın ezilmekten son anda kurtuldu

3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(1)
GRİ SAÇLI ADAM:Baygınlık geçirmekten çok, adam uçarak kafa atmış kadına gibi duruyor. . .
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