Menü
Haberler ›› genel ››Bayiler tatili duyan öğrencilerle dolup taştı, kuyrukların boyu 300 metreyi buldu - Haberler

Bayiler tatili duyan öğrencilerle dolup taştı, kuyrukların boyu 300 metreyi buldu

Bayiler tatili duyan öğrencilerle dolup taştı, kuyrukların boyu 300 metreyi buldu Sırada bekleyen öğrencilere kolonyalı önlem Korana virüsü nedeniyle tedbir amaçlı üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Erzurum'da öğrenciler otobüs bayilerinin akın etti.

12.03.2020 22:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:29
Bayiler tatili duyan öğrencilerle dolup taştı, kuyrukların boyu 300 metreyi buldu
Sırada bekleyen öğrencilere kolonyalı önlem
ERZURUM - Korana virüsü nedeniyle tedbir amaçlı üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Erzurum 'da öğrenciler otobüs bayilerinin akın etti. Yüzlerce kişinin sıra beklediği bayilerin önünden 300 metre kuyruk oluştu. Bazı vatandaşlar ise öğrencilere kolonya dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın "16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" açıklaması ardından Erzurum'da üniversitesi öğrencileri derslerden çıkıp bayilere adeta akın etti.
Yaklaşık 300 metre kuyruğun oluştuğu bayi sahiplerinin yüzleri gülerken, öğrenciler bilet bulamama korkusu yaşıyor. Bazı duyarlı vatandaşlar ise öğrencilere kolonya dağıttı.
Öğrenciler yetkililerden yardım isteyerek sabaha kadar bilet sırası bekleyeceklerini söyledi. Bayiler tatili duyan öğrencilerle dolup taştı, kuyrukların boyu 300 metreyi buldu

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzurum, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler Haberler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti Haberler
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Haberler
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi