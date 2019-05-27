Bayındır Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi

Bayındır
Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi törenle imzalandı.
Belediye binasında gerçekleşen törene Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen
ile Bem-Bir-Sen İzmir
Şube Başkanı Hanifi Ertuğrul Çolak katıldı.
Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, çalışanların alın terinin kurumadan emeklerinin karşılığını vermek istediklerini belirterek, "Size bunu jest olarak değil, hak edildiği için yaptık. Arkadaşlarımızın motivasyonunu yükseltmek amacıyla güzel bir sözleşme imzaladık. El ele vererek çok daha iyi hizmet edeceğimizi ümit ediyorum. Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi.
Konuşmaların ardından taraflar sözleşmeyi imzaladı.
İzmir
, Uğur Demirezen
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Kaynak: AA