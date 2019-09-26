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Bayındır Belediyesi'nden aşure ikramı

Bayındır Belediyesi tarafından Bayındır Cumhuriyet meydanı, Turan, Yakapınar ve Hatay mahallelerinde aşure dağıtımı yapıldı.

26.09.2019 15:00Bayındır Belediyesi'nden aşure ikramı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen aşure dağıtımında yaptığı açıklamada;''Muharrem ayı dayanışma ve paylaşma ayıdır. Bu mübarek ayda birlik ve beraberliğimizin pekişmesi adına hemşehrilerimize aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle her günün sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde geçmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum'' dedi.

Aşure dağıtımına Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Kadanve Belediye meclis üyeleri katıldı.


Uğur Demirezen, Bayındır, Güncel

Kaynak: Bültenler

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