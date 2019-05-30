Bayındır'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

İzmir
'in Bayındır
ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Arıkbaşı Mahallesinde motosiklet ve bir iş yerinden 3 bin 500 lira çalındığı şikayeti üzerine Bayındır İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliğiyle kaldıkları adresleri belirleyen ekipler, operasyonla E.D, S.K. ve T.G'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen şüphelilerden T.G ve E.D tutuklanırken S.K. serbest bırakıldı.
Çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken olaya karışan bir kişinin daha arandığı öğrenildi.
İzmir
, Bayındır
, Güncel
Kaynak: AA