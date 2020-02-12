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Bayındır'da İZSU hizmetleri tek çatı altında toplanıyor

6 milyon TL'ye mal olacak Bayındır Hizmet Binası'nda idari birimlerin yanı sıra vezne ve abone hizmetleri bölümleri de yer alacak.

12.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:07Bayındır'da İZSU hizmetleri tek çatı altında toplanıyor

İZSU 'da yeni hizmet binasının çalışmalarına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Bayındır ilçesinde yeni bir hizmet binası için çalışmalara başladı. Temeli atılan hizmet binasında İZSU vezneleri, ambarlar, abone bölümleri ve idari birimler yer alacak. Yeni hizmet binasıyla Bayındır'da yaşayan yurttaşların işlemlerini tek merkezden daha hızlı bir şekilde yapabilmeleri hedefleniyor.

Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 2,5 dönümlük alana inşa edilen hizmet binası için 6 milyon liralık yatırım yapılacak. Bodrum katı hariç 2 kattan oluşacak yapıda toplantı ve eğitim salonu da yer alacak.

Bayındır Hizmet Binası'nın yapımının 2021'nin ilk aylarında tamamlanması hedefleniyor.


İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır, Güncel

Kaynak: Bültenler

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