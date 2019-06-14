Bayındır'da karne heyecanı

Bayındır
ilçesinde eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı.
İlçede 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi nedeniyle Hacıİsmail Akdağ
İmam Hatip Ortaokulunda karne töreni düzenlendi.
Törene, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk
, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen
, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahimKiraz
ile veliler katıldı.
Kaymakam Öztürk, çocuklara tatilde iyi dinlenmelerini ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Demirezen ise "Öğrencilerimizin yaz tatilini sağlık huzur ve mutluluk içinde geçirmesini diliyorum. Eğitim sezonu boyunca öğrencilerimize katkı sağlayan öğretmenlerimizi de kutluyorum." ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.
Belediye Başkanı Demirezen de öğrencilere bisiklet hediye etti.