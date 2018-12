Bayındır'da Rahvan At Yarışları Yapıldı

02 Aralık 2018 Pazar 22:49



Bayındır ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen rahvan at yarışları yapıldı.Turan Mahallesi'nde yapılan yarışlarda, rahvan koşabilen 150 at mücadele etti.Bayındır Kaymakamı Mehmet Öztürk, yarışların açılışında yaptığı konuşmada, ilk kez düzenlenen yarışların ileriki yıllarda da devam etmesini temenni ederek, "Bayındır'da atalardan gelen bu spor dalının önümüzdeki yıllarda da yine aynı heyecanla festival havasında devam edeceğine şimdiden inanıyorum." dedi.Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli de ata mirası bu sporu yaşatmak için belediye olarak böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl ilki düzenlenen rahvan at yarışlarının, önümüzdeki yıllarda da geleneksel olarak düzenlenmesini diliyorum. Tüm yarışmacılara başarılar dileyerek atların ayağının düz basmasını diliyorum." dedi.Rahvan At Yetiştiricileri Derneği Başkanı Gökmen Almışlar da bu yarışlarla rahvan atçılığa gönül verenleri buluşturmayı istediklerini söyledi.Yarışlar sonunda dereceye giren binicilere ödülleri verildi.