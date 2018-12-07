Bayındır'da Su Kabağı Oymacılığı Kursu

İzmir
'in Bayındır ilçesinde belediyenin desteğiyle açılan su kabağı oymacılığı kursu ilçe halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Türk Hava Kurumu
binasındaki kursta konuşan Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli
, su kabağı oymacılığıyla ilgili, "Öğrendikten sonra kadın veya erkek olsun, evde ek gelir amacıyla boş vakitlerimizi değerlendirecek bir sanat olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Eğitmenliğini yapan Cüneyt Ünal
ise su kabağı oymacılığıyla ilgili bilgi vererek kursların birbenzerinin bazı Avrupaülkelerinde terapi olarak 60 yaş üstü insanlara verildiğini belirtti.
Kursiyerlerden Firdevs Vanlı, kursla birlikte terapi deyaptıklarını dile getirerek, "Hem terapi, hem de el emeği şeyleri sevdiğim için, su kabağıoymacılığına merak sardım. Hocamızın kursu açmasından dolayı çokmemnun olduk." diye konuştu.
Mayıs ayına kadar devam edecek kurslarda katılımcıların yaptıkları işlemeli su kabağı eserleri satışa sunulacak.
Türk Hava Kurumu,İzmir
07 Aralık 2018 Cuma 09:15