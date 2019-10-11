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Bayındır'da toplu Sünnet Şöleni

Bayındır Belediyesi, Çırpı Semti Necati Uza Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için toplu sünnet etkinliği düzenledi.

11.10.2019 14:40Bayındır'da toplu Sünnet Şöleni

Toplam 19 çocuğun sünnet ettirildiği etkinlik mahalle meydanında yapıldı. Akşamüzeri çocuklar ve aileleri Bayındır Belediyesi'nin seyir aracı ile Çırpı Semti'nde gezdirildi. Gece de erkekliğe ilk adım atacak çocuklar, aileleriyle gönüllerince eğlendi. Sünnet şölenine Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Başkan Yardımcısı Osman Kadan, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gecenin sonunda sünnet çocuklarının eğlencesine ortak olarak onlara eşlik eden Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sünnet çocuklarının vatana millete hayırlı evlatlar olmalarını dilediğini belirterek, ailelere de geçmiş olsun dileklerini iletti.


Uğur Demirezen, Bayındır, Güncel

Kaynak: Bültenler

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