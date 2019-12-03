Ülkemizin artan yaşlı nüfusuna, 2012 yılından bu yana sahip olduğu 'Yaşlı Dostu Hastane' patenti ile hizmet sunan Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi, 'Yaşlı Dostu Hastane Çalıştayı' düzenledi. Çalıştay, yaşlı dostu hastane konseptine duyulan ihtiyacı bir kez daha ortaya koydu.

Sağlıklı, kaliteli yaşlanma, yaşlılara dönük hizmet ve çözümler üretmek son yıllarda sağlık sektöründe üzerinde en çok çalışma yapılan konuların başında geliyor. Bu konuya ilişkin Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi, 'Yaşlı Dostu Hastane Çalıştayı' düzenledi.

Uzmanlara göre, ileri yaşta aktif ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek için yaşlı dostu bir sağlık sistemine ihtiyaç var. Bireylerin sağlıklı yaşlanması, hastane tedavisine gereksinim duymaması, hastanede tedavi gerekiyorsa kısa süreli ve etkin tedavi ile sağlık sorunlarının çözümlenmesi uzmanların vurguladığı başlıklardan sadece birkaçı… Sağlık sektöründeki son trendlere göre, 'Yaşlı Dostu Hastaneler', yaşlı hastaların hızla normal yaşamlarına dönmelerini sağlarken, aynı zamanda hastane dışında da bağımsız yaşama güçlerinin artırılmasına yardımcı oluyor.

Yaşlı hastalara sunduğu kaliteli bakım ve tedavi hizmeti ile 2012 yılından bu yana Yaşlı Dostu Hastane patentine sahip Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin düzenlediği çalıştay kapsamında, yaşlı dostu hastane kriterleri değerlendirildi, deneyimler paylaşıldı.

YAŞLILIĞIN ÖZEL KOŞULLARINA DUYARLI YAKLAŞIYORUZ

Yaşlı Dostu Hastane Çalıştayı açılış konuşmaları Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ve Bayındır Sağlık Grubu Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Gürpınar tarafından gerçekleştirildi.

Yaşlı hastalarına kaliteli bakım ve tedavi hizmeti verebilen hastanelerin, diğer yaş gruplarına verilen hizmetin kalitesini de garanti altına aldığını belirten Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin konuya ilişkin açıklamada şu önemli noktalara dikkat çekti: "Gelişen sağlık teknolojilerinin de katkısıyla tedavi alternatiflerinin artmasına bağlı olarak dünyanın çoğu ülkesinde nüfus yaşlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne göre 65 yaş ve üzeri nüfus, yaşlı nüfus olarak tanımlanmakta ve ülkemizdeki yaşlı nüfusu da her geçen gün artmaktadır. Toplam nüfusumuzun yüzde 10'unu 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturuyor. Artan yaşlı nüfusun sağlıklı ve kaliteli yaşlanabilmesi için verilen sağlık hizmetlerinin bu yaş grubuna uygun planlanması gerekmektedir. Yaşlı nüfus ifadesi yerine, bize özgü kültürel değerlerle "yaş alan nüfus" demek daha doğru geliyor bana... Özellikle yaşlı hastalarımızın hastanelerimizden kolay ve rahat hizmet alabilmesi için polikliniklerde yaşlı dostu randevu kavramının yerleşmesi, aldıkları hizmetin kolaylaştırılması, çoklu ilaç kullanımı ile ilgili sorunların kontrol edilebilmesi, beslenme ve diyet bölümünün ileri yaşa odaklanması, hastaların taburcu planlamalarının daha etkin yapılması büyük önem taşıyor. Bayındır Sağlık Grubu olarak, 2010 yılından bu yana yaşlılığın özel koşullarına duyarlı sağlık hizmeti vermekteyiz ve bu hizmetimizide, Eylül 2012'de aldığımız "Yaşlı Dostu Hastane" patenti ile standardize ederek ve üst düzeye taşıyarak sürdürmekteyiz.Bu alanda ayrı bir Stratejik Planımız ve kriterleri belirlenmiş, tecrübelerimizle geliştirilmiş detaylı bir yol haritamız var. Yaşlılara uygun sağlık hizmetlerimizin yanı sıra, haftalık bilgilendirme toplantıları, bu konuya yönelik düzenli personel eğitimleri, yaşlı dostu komite çalışmaları, bilimsel sempozyumlar ve çalıştaylar ile de Ülkemizde Yaşlı Dostu Hastane kavramının daha fazla yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen ilk oturumda, oturum başkanı Bayındır Sağlık Grubu Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Gürpınar "Yaşlı Dostu Hastane Kriterleri", İzmir İl Sağlık Müdürlüğün'den Dr. Nurgül Kocakoç "Yaşlı Dostu Hastane İzmir Örneği", Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. İsmail Tufan "Türkiye'de Gerontolojinin Geçmişi ve Kazanımları" başlıklı sunumlar paylaştı.

İkinci oturumun oturum başkanlığını Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Dostu Kulübü Başkanı Prof. Dr. Teoman Aydın üstlenirken, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Uysal "Yaşlıda Uygun İlaç Kullanımı", İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr.Hayrettin Göçmen "İnegöl Devlet Hastanesi Yaşlı Dostu Hastane Deneyimi", Süleyman Demirel Üniversitesi Öğr. Gör ve Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal "Sağlık Hizmetlerinde Yeni Bir Hizmet: Gerontoloji" başlıklı konuları paylaştı.

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği'nden Prof. Dr. Melih Bulut, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan ve Bayındır İçerenköy Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Z. Betül Yalçıner tarafından gerçekleştirilen panel ve forumun ardından sonuç bildirgesi hazırlanarak paylaşıldı.