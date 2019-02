Bayındır'ın Başkanı 'Sesli' Çalışmalara Devam Ediyor

Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, ilçesinde gezmedik sokak çalmadık kapı bırakmıyor.

Hedef daha mutlu bir Bayındır

Göreve geldiği 2014 yılından beri ilçenin çehresini değiştiren Başkan Sesli ''Bayındır'ımız bir çiçekçilik kenti. Çiçekçiliğin başladığı yer. Türkiye'nin bu konudaki lokomotifi değerli üreticilerimizdir. Fakat sadece çiçekçilik alanında en iyi olmak yetmez diye düşündük ve sosyal alanlardan spor alanlarına kültürel faaliyetlere kadar bir çok unsurla değişimleri başlattık. Amacımız yarınlara umutla bakan mutlu bakan insanların yaşadığı bir Bayındır inşaa etmek'' dedi.

Gidilmedik yer bırakmayacağız

Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli tek amaçlarının hizmet olduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti ''Sosyal belediyecilik anlayışımızın üzerine her gün bir fazlasını koyarak yolumuza devam ediyoruz. Halkımızın bizlere görev verdiği günden beri sadece mutlu günlerinde değil kötü günlerinde de yanlarında olduk. Her şeyimizi paylaştık. Paylaştıkça da çoğaldığına hep birlikte şahit olduk. Amacımız her eve girmek ama önemli olan şu evlerine girdiğimiz hemşehrilerimizin gönüllerin taht kurabilmek ve oradan hiç çıkmamak. El ele güzel mutlu günlere ulaşabilmek

Kaynak: Bültenler