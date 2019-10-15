Haberler » genel » Bayındır Memur-Sen'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Bayındır Memur-Sen'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Bayındır Memur-Sen'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretiDİYARBAKIR - Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Aladagül ve beraberindekiler, çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde 43 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

15.10.2019 17:51
Bayındır Memur-Sen'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti
DİYARBAKIR - Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Aladagül ve beraberindekiler, çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde 43 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Aladagül ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek için kentte geldi. HDP il binası önünde oturan ailelerle görüşen Genel Başkan Yardımcısı Aladagül ve yönetim kurulu üyeleri, sorunlarının kendi sorunu olduklarını belirterek yanlarında oldukları mesajını verdi.
Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Aladagül, "Bugün Diyarbakır'da annelerimizi ziyarete geldik. Onların acılarını yüreğimde hissediyoruz. Emin olun burada olmasak bile, aynen onlarla birlikte bizlerde bu nöbeti tutuyoruz ve bütün Türkiye bu nöbeti tutuyor. Annelerimiz burada yalnız değildir. Bütün annelere çağrım, gönüllerini rahat tutsunlar. Bir gün mutlaka bütün anneler evlatlarına kavuşacaklardır" diye konuştu.
Grup, görüşmelerin ardından bölgeden ayrıldı.
Bayındır Memur-Sen'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Memur Sen, Bayındır, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
18:58 Karacabey, Barış Pınarı Harekatı'na destek için kenetlendi
18:38 Denizli'de alkollü sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru toprağa verildi
18:37 Eskişehir Valisi Çakacak'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
18:32 Barış Pınarı Harekatı şehitleri memleketlerine uğurlandı
18:05 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Önce Amerika bir karar verecek.
17:51 Bayındır Memur-Sen'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti
17:41 Uşak Üniversitesi'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek için hatim duası edildi
15.10.2019 19:07:36