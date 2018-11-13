Bayındır Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığı Seçimi

13 Kasım 2018 Salı 16:04



13 Kasım 2018 Salı 16:04

Bayındır Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığına İsmail Koçlardan yeniden seçildi.Memur-Sen toplantı salonunda düzenlenen 1. Olağan Kurulu'nda mevcut başkan Koçlardan, yeniden şube başkanlığına getirildi.Koçlardan, seçimden sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, kendisine ve ekibine destek veren üyelere teşekkür etti. Koçlardan, şöyle konuştu:"Hayırlı akibete talip olarak çıktığımız bu yolda, davamıza olan sadakat ve samimiyetimizle insanlığa, milletimize, üyelerimize ve tüm kamu görevlilerine hayırla hizmet etmek için, hak ve hakikat yolunda, birlik ve kardeşlik ruhuna riayet edeceğiz. Ayrımcılığın, ötekileştirmenin ve adaletsizliğin karşısında durarak soylu sendikal mücadelemize tüm üyelerimizi kucaklayarak devam edeceğiz."