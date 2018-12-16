Bayırbucak Türkmenleri, İstanbul'da Buluştu

Bayırbucak Türkmenleri Dernekler Platformu'nca düzenlenen "Bayırbucak Türkmenleri; Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı toplantı, Ali Emiri
Kültür Merkezi'nde yapıldı.
İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Programda konuşan eski MHP Milletvekili
Mehmet Şandır, Suriye
Türkmenlerinin geleceği konusunun önemli bir mesele olduğunu ifade ederek, Türklük şuurunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi. Şandır, programı, Bayırbucak Türkmenlerinin, milli birlik ve beraberlik duygularının yaşatılması açısından çok değerli bulduğunu söyledi.
MHP İstanbul
İl Başkan Yardımcısı İsmail Akgöz, Bayırbucak Türkmenleri ve dünyanın başka bölgelerinde haksızlığa ve soykırıma uğrayan tüm soydaşlara yardım eli uzatmanın Türk halkının vazifesi olduğunu anlattı. Bahçelievler
Bayırbucak Türkmenler Derneği Başkanı Mustafa Bozoğlan, Bayırbucak Türkmenlerinin kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miraslarının gelecek kuşaklara aktarılmasına dair bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, Bayırbucak'ta yaşanan sorunları dile getirdi.
Programda, Bayırbucak derneklerinin faaliyetlerini anlatmaları ve dernek başkanlarına sertifika takdiminin ardından Bayırbucak Türkmenlerine özgü Aba güreşi sergilendi.
Bayırbucak Türkmenleri ile ilgili sinevizyon gösterisinin ardından program, Türkiye
'de ticaret ve eğitim faaliyetlerinde bulunan Bayırbucak Türkmenlerinin hayat hikayelerinin anlatılmasıyla sona erdi.
Toplantıya İstanbul'da yaşayan Bayırbucak Türkmenleri yoğun ilgi gösterdi.
MHP,Ali Emiri,İstanbul
16 Aralık 2018 Pazar 20:56