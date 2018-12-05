Bayırbucak Türkmenleri, Vali Doğan'ı Ziyaret Etti

Bayırbucak Türkmenleri Derneği Başkanı Ömer Ceren ve beraberindeki heyet, Hatay
Valisi Rahmi Doğan
'ı makamında ziyaret etti.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, Vali Doğan
, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ceren'den dernek olarak Hatay'da ve ülkede Türkmenlere yönelik yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Başkan Ceren ise nazik kabulünden dolayı Doğan'a teşekkür ederek, Suriye
'de yaşanan zulüm ve drama sessiz kalmayarak, kendilerine Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin verdiği destekler için müteşekkir olduklarını ifade etti.
Rahmi Doğan,Hatay,Nezih Doğan
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:41