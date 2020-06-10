Bayırköy Belediye Başkanı Yaman'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

Bilecik'in Bayırköy Belde Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bayırköy Belediye Başkanı Yaman'dan Rektör Beydemir'e ziyaret
10.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:59
Bilecik'in Bayırköy Belde Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bayırköy Belde Başkanı Mustafa Yaman, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Başkan Yaman'a AK Parti Bayırköy Belde Başkanı Selçuk Gedik eşlik etti. Rektör Beydemir, ziyaretten dolayı Başkan Yaman'a teşekkür ederek, günün hatırasına üniversite anı tabağını hediye etti. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Yasin Özdemir ve Bilecik İl Müftüsü olarak atanan Ali Erhun'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Güncel, Haber

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