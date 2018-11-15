Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.
Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Yaman, "Beldemiz için önem arz eden konuları görüşmek için belediye meclis üyelerimiz ile olağanüstü toplantıda bir araya geldik. Özverili çalışmalarından ve Bayırköy sevdalarından dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Bilecik,Bayırköy
15 Kasım 2018 Perşembe 12:02