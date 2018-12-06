06 Aralık 2018, 12:12
»»

Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Meclisi, Aralık Ayı Olağan Toplantısını Başkan Mustafa Yaman’ın başkanlığında yaptı.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Meclisi, Aralık Ayı Olağan Toplantısını Başkan Mustafa Yaman'ın başkanlığında yaptı.

Bayırköy Belediyesi'ndeki toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Yaman, "Beldemiz için önem arz eden konuları görüşmek için belediye meclis üyelerimiz ile olağan toplantıda bir araya geldik. Özverili çalışmalarından ve Bayırköy sevdalarından dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK Aralık,Bilecik,Bayırköy
06 Aralık 2018 Perşembe 12:12