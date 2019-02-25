Bayırköy'de 'Belde Bilgilendirme' Toplantısı

Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman
başkanlığında Belde Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve belde halkı katıldı. Toplantıda açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bu akşam beldemizde düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme toplantımıza katılıp salonumuzu dolduran tüm kardeşlerimize katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey Bayırköy için" dedi. - BİLECİK
Bilecik, Mustafa Yaman, Bayırköy, Yaşam
Kaynak: İHA