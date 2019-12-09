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Bayırköy'de delege seçimleri yapıldı

Bilecik'in Bayırköy beldesinde ilerleyen günlerde yapılacak olan AK Parti Belde Başkanlığı seçimleri öncesi delege seçimleri yapıldı.

09.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:11Bayırköy'de delege seçimleri yapıldı
'in beldesinde ilerleyen günlerde yapılacak olan AK Parti Belde Başkanlığı seçimleri öncesi delege seçimleri yapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bayırköy beldemizde yapılan merkez ilçe delege seçimlerimiz demokrasi şölenine dönüştü. Partimize üye olan kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu sandıklara gelerek oylarını kullandı. Özellikle kadın kollarımızın ilgisi ve alakası görülmeye değerdi. Bu özverilerinden dolayı başta belde başkanımız kadın kollarımız olmak üzere tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bayırköy, AK Parti, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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