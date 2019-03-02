Bayırköy'de Nakliye Sözleşmesi Sonuçladı

Bilecik
'in Bayırköy
beldesinde nakliye sözleşmesi sonuçlandı.
Konuyla alakalı kısa bir açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, "Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi ile Şişecam
arasında uzun süredir devam eden nakliye sözleşmesi bugün itibariyle sonuçlandı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayıp birlik beraberlik içinde hareket edip destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum Rabbim her iki tarafa da kazasız belasız hayırlı kazançlar nasip eylesin" dedi. - BİLECİK
Bilecik, Bayırköy, Yaşam
Kaynak: İHA