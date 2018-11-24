Bayırköy'de Öğretmenler Günü Kutlamaları

Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediyesi'nde de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Bayırköy İlkokulu'nda kutlanan programa Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda açılış konuşması yapan Yaman, "Belediye salonumuzda gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerimiz birbirinden güzel şiir ve oratoryoları seslendirerek duygusal ve hüzünlü dakikalar yaşattılar. Bu anlamı programın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. En kutsal görev öğretmenlerimize aittir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı aileden sonra öğretmenlerimiz yetiştiriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyor, günlerini bir daha canı gönülden kutluyorum" dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Yaman'ın, öğretmenlere hediye takdim etmesinin ardından program sonra erdi. - BİLECİK
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:55