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Bayırköy'de pazara sosyal mesafe ayarı

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde her hafta kurulan pazarda sosyal mesafe düzenlenmesi yapıldı.

11.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:23
Bayırköy'de pazara sosyal mesafe ayarı
Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde her hafta kurulan pazarda sosyal mesafe düzenlenmesi yapıldı.

Bayırköy'de her hafta belli bir günde kurulan belde pazarından belediye ekiplerince pazarcı esnafı ve müşteri arasından sosyal mesafe ayarlanarak, güvenlik şeridi geçildi. Bu anlamda müşteriler hiç bir sebze ve meyveyi elini süremezken, müşteri ve pazarcı arasındaki temasta kesildi. Belediye görevlileri ayrıca esnafa ve vatandaşa ücretsiz olarak maske ve eldiven dağıtırken, sağlıkçılar tarafından pazara her girenin ateşi ölçüldü. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayırköy, Bilecik, Güncel
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