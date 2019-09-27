Haberler » Yaşam » Haber

Bayırköy'de spor tesisleri incelendi

Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, Bayırköy Beldesinde bulunan tesislerde incelemelerde bulundu.

27.09.2019 12:08Bayırköy'de spor tesisleri incelendi
Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, Bayırköy Beldesinde bulunan tesislerde incelemelerde bulundu.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız'a incelemeleri sırasında Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman da eşlik etti. İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Yaman, "Bizleri ziyaret eden Bilecik Halk Eğitim Müdürümüz Seyfettin Yıldız ile birlikte beldemizde yapmak istediğimiz faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Beldemizdeki tesisleri de yerinde inceleyen il müdürümüze ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
16:39 Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı
16:25 Camın Büyüsü Odunpazarı'nda devam ediyor
16:09 Belediye Başkan Yardımcısı Gürses'ten vatandaşa aşure ikramı
15:53 Bir kişi karşı çıktı, koca bina yıkılamıyor
15:20 Kabartılması için gönderilen yastıktan altın çıktı
13:39 Uzlaştırmacılardan Başkan Ataç'a ziyaret
13:38 Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damgası