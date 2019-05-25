Bayırköy güzelleşmeye devam ediyor

Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediyesi ekipleri tarafından anayol üzerindeki elektrik direklerine çiçek figürleri takıldı.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman
, yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir değerlendirmede bulunan Yaman, "Beldemizi her alanda güzelleştirmeye devam ediyoruz. Beldemiz anayol üzerinde İstanbul
caddemiz üzerindeki elektrik direkleri üzerine yeni çiçek figürlerimizi takarak güzel bir görünüme kavuşturduk. Daha güzel bir Bayırköy için elimizden gelen hizmetin en iyisin yapacağız" dedi. - BİLECİK
Mustafa Yaman
, Bilecik
, Bayırköy
, Yaşam
Kaynak: İHA