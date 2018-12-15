Bayırköy Pullarla Ölümsüzleşiyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:30



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:30

Bayırköy beldesi, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürlüğü ve Belde Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokolde PTT pullarıyla tanıtılmaya başlandı.Bayırköy Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, PTT İşletme Müdürü Abdülaziz Çivik ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman katıldı. İmzalanan protokol sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, "PTT'nin Türk pulculuğuna yeni bir boyut getirmek için, filateliyi sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı kişisel pul uygulamasına katılan Bayırköy Belediyesi belde tanıtımına hazırlattığı kişisel pullar ile katkı sağlıyor. Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı ve müdürlüğümüz arasında imzalanan protokole istinaden beldenin tanıtımına katkı sağlayacak olan, beldenin öne çıkan projelerinin pullara uyarlandığı 4 farklı kurumsal pul her birinden bin adet olmak üzere toplam 4 bin adet basılacaktır. Bu kapsamda hazırladığımız pullarımızı da Belediye Başkanımız Mustafa Yaman'a teslim edilecek. Kişisel pulların Bayırköy beldemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, pulların halkın beğenisine sunulacağını belirterek, "Bu pullar beldemizin çehresini değiştirecek projeleri sonsuzlaştırmak ve belde tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla tasarlandı. Dört farklı proje ve genel görüntünün yer aldığı bu pulların hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK