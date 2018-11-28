Bayırköy Sağlıklı Yaşam Merkezi Hizmete Girdi

Bilecik
'in Bayırköy
Beldesi'nde Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete girdi.
Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Sağlık Yaşam Merkezi'ni açılış sonrası ziyaret ederek beldeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Burada bir açıklamada bulunan Yaman, "Beldemiz Sağlıklı Yaşam Merkezimizde bayanlarımıza yönelik gündüz ve akşam olmak üzere, eğitici-öğretici eşliğinde, fitness kursu açılmıştır. Kursa katılmak isteyen vatandaşlarımız, Sağlıklı Yaşam Merkezimize giderek gerekli bilgiyi alabilirler. Merkezimiz 2016 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. İsteyen her vatandaşımız buradan yararlanabilir" dedi. - BİLECİK
Bilecik,Bayırköy
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:54