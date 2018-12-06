Bayırköy Tarihinde Bir İlk

Bilecik
merkeze bağlı Bayırköy
beldesinin 32 yıllık belediye tarihinde ilk defa bir bayan, belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurusunu yaptı.
31 Mart 2019 pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimi için Bayırköy Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı başvurusu yapan Gönül Aslan, belde tarihine geçti. Aslan, 32 yıllık belediye geçmiş olan beldede ilk defa belediye meclis üyeliği başvuru yapan ilk bayan oldu. Aday adaylığı başvurusunu AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'a teslim ettiğini söyleyen Gönül Aslan, "5 Aralık Kadın Hakları Günü
'nde benim için çok değerli olan aday adaylığı başvurumu yaptım. Başta bana destek olan tüm belde kadınlarına teşekkür ederim. İlk defa aday adaylığı başvurusu yapan bayan benmişim. Umarım bundan sonra bayan aday adaylarımız çoğalır" dedi.
Öte yandan bu başvuru ile birlikte Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz, eski Bayırköy Belde Gençlik Başkanı Serdar Çevik'te AK Parti'den Bayırköy Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı başvurusu yaptı. İkili Bayırköy'de yapılan hizmetlere kendilerinin de bir faydası olmak için başvuru yaptıklarını belirtiler. - BİLECİK
Bilecik,Bayırköy
06 Aralık 2018 Perşembe 12:45