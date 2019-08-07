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Bayırköy'ün elektrik sorunları görüşüldü

Bilecik Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Şb Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

07.08.2019 14:05 Bayırköy'ün elektrik sorunları görüşüldü
Bilecik Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Şb Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Aykut ve Yaman, beldedeki elektrik sorunlarıyla alakalı fikir alışverişinde bulundular. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, "Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Şb Bilecik İl Müdürümüz Hacı Kadir Aykut ve kurum yetkilileri bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendileriyle beldemiz içinde yapılmakta ve yapılacak olan işler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kadir Aykut, Osmangazi, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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