Bayırköyspor, Bilecikspor'u Yenerek Zirvenin En Yakın Takipçisi Oldu

Bilecikspor haftanın açılış maçında Bayırköyspor'a 2-1 yenilenerek liderle arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. 1308 Osmaneli
Belediyespor yarın Osmaneli İlçe Stadı'ndan 1299 Bilecik Kulübü karşısında galip gelirse puan farkı 12 olacak.
Bilecik 1. Amatör Lig 9'uncu haftanın açılış maçında Şehir Ömer Halisdemir
Stadı'nda oynanan müsabakada Bilecikspor deplasmanda Bayırköyspor'a maçın ilk ve son dakikalarında yediği goller ile 2-1 mağlup oldu. Maça iyi başlayan Bayırköyspor maçın hemen birinci dakikasında Besim Aytekin ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra beraberlik için rakibine yüklenen Bilecikspor, maçın 7'inci dakikasında geliştirdiği bir atakta Bayırköyspor'un kalecisinin hatasını Erman Sert iyi değerlendirerek durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, ilk yarı 1-1 sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına taraftar desteğini de alan ev sahibi takım maçın 60'ıncı dakikasından sonra rakibine posizsyonlar vermeye başladı. Bilecikspor 62'inci dakikada geliştirdiği bir atakta kaleye çekilen şut direkten döndü. Maç bu skorla biteceği beklenirken, maçın 89'uncu dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında Eğit Tabak ile golü buldu. Bu gol sonrası tribünler ve yedek kulübesi sevince boğulurken, Bilecikspor cephesi adeta yıkıldı. Bu gol sonrası maçta başka gol olmazken, maçı Bayırköyspor 2-1 kazandı. Bu galibiyet ile Bayırköyspor puanını 21'e çıkartırken ligde ikinci sıraya yükseldi. Bilecikspor ise; 18 puanla üçüncü sıraya düştü.
"İyi oynadık kazandık"
Maç sonunda bir açıklama yapan Bayırköyspor antrenörü Hasan Kol, alınan 3 puanı taraftarlara hediye ettiklerini belirterek, "Bilecikspor karşısında iyi oynadığımız müsabakayı maçın son dakikalarında attığımız gol ile kazandık. Bugün liderin 6 puan gerisinde en yakın takipçisi biziz. Bugün Bozüyük
İçköyspor karşısında aldığımız şanssız mağlubiyeti ne kadar önemi olduğunu görüyoruz. O maçı alsaydık şuan puan farkı 3 olacaktı. Ama sezonu şampiyon bitirmek için elimizden geleni yaparak, liderin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.
Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise; galibiyet sonrası soyunma odasına giderek futbolcular ve teknik heyeti tebrik etti. Yaman önemli bir karşılaşmayı kazandıklarını ifade ederek, Bilecikspor'a bundan sonrası maçlarında başarılar diledi. - BİLECİK
Ömer Halisdemir,Osmaneli,Bilecik
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:11