Haberler » Spor » Haber

Bayırköyspor gol oldu yağdı

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bayırköyspor, Vezirhanspor'u 5-1 mağlup etti.

23.09.2019 12:43Bayırköyspor gol oldu yağdı
Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bayırköyspor, Vezirhanspor'u 5-1 mağlup etti.

Bilecik 1. Amatör Lig ilk hafta müsabakasında Bayırköyspor, Vezirhanspor ile karşılaştı. Maça Hasan Kol antrenörlüğünde iyi hazırlanan Bayırköyspor, maçın 2, 14 ve 28'inci dakikalarında Eğit Tabak ile bulduğu goller ile durumu 3-0'a getirdi. Konuk ekip mücadelenin 36'ncı dakikasında golü bulurken ilk yarı 3-1'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıya da atak bir oyunla başlayan Bayırköyspor, 56'ncı dakikada Eğit Tabak ile durumu 4-1'e getirdi. Maçın 73'üncü dakikasında Bayırköyspor'un yeni transferi Tolga Burulday durumu 5-1 yaptı. Bu golden sonra iki takım ataklarından yararlanamazken mücadeleyi Bayırköyspor 5-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bayırköyspor averajla lider olurken aynı averajdaki Söğütspor ikinci sırada yer aldı. Karşılaşmada 4 gol atan Eğit Tabak dikkat çekti. - BİLECİK

Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:35 Fatih Terim döneminde deplasmanda 41 puan kaybı
13:34 İzmir'de plaj voleybolu zamanı
13:33 Altınordu kupada moral arıyor
13:30 ADÜ'nün 'Engelsiz Efeleri' Balkan Şampiyonası'ndan ikincilikle döndü
13:29 Karşıyaka'da golcüler sustu
13:28 "Beşiktaş sezona şanssız bir şekilde başladı"
13:28 23 yaş ve altı oyunculara en fazla şans veren kulüp bursaspor