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Bayırköyspor rahat kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig 10'uncu hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyircisi önünde rahat kazandı.

25.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:12Bayırköyspor rahat kazandı
1. Amatör Lig 10'uncu hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyircisi önünde rahat kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig 10'uncu haftasında Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynanan müsabakada Bayırköyspor lig sonuncusu Bozüyük temsilcisi Yeşilyurtspor'u 5-1 yendi. Maça iyi başlayan Bayırköyspor müsabakanın 28'inci dakikasında Egit Tabak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 34'üncü dakikasında Köksal Şanlı Bayırköyspor'un ikinci golünü kaydetti. Bu golden 5 dakika sonra Egit Tabak kendisinin ikinci takımın 3'üncü golünü atarak, Bayırköyspor 3-0 öne geçirdi. Maçın 41'inci dakikasında bir frikik atışında deplasman ekibi durumu 3-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Müsabakanın ikinci yarısında tek kale futbol oynayan Bayırköyspor 53'üncü dakikada Köksal Şanlı ve 66'ncı dakikada Egit Tabak ile birer gol buldu. Bu goller durum 5-1'e gelirken, bu skor müsabakanın sonucu oldu. Bu galibiyet sonrası Bayırköyspor 24 puana çıkarken, Yeşilyurtspor henüz puanla tanışamadı. - BİLECİK

Bayırköy, Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

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