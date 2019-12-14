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Baykan'da pkk'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildiSiirt'in Baykan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak, kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

14.12.2019 00:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:57
'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
'in Baykan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak, kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan İlçesine bağlı Tandır Dağı Kalemis kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuşu Yasin Baran Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, teröristlerin kullandığı 9 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada; bol miktarda gıda ve yaşamsal ile örgütsel dokümanların ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilerken, ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER Mehmet Yücel DURAKBAYKAN (Siirt), (DHA)
Baykan'da pkk'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Baykan, Siirt, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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